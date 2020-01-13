Все пункты пропуска на украинской границе с ЕС разгружены

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Скоплений транспортных средств не наблюдается

В Госпогранслужбе сообщили, что все пункты пропуска на границе с ЕС разгружены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Как сообщалось ранее, в течение последних дней в пунктах пропуска на западном участке границы фиксировалось прогнозируемое увеличение пассажиро-транспортного потока.

"Уже по состоянию на утро сегодня ситуация нормализовалась и незначительное загрузки фиксировалось по отдельным пунктам пропуска. По состоянию на вечер сегодня все пункты пропуска разгружены. Скоплений транспортных средств не наблюдается", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на западной украинской границе днем 12 января образовались большие очереди. Кое-где в очередях стояли более 100 автомобилей. Больше всего машин было на границе с Словакией и Венгрией.

Напомним, в конце декабря председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что на границе Украины и Польши образовались новогодние очереди. В некоторых пунктах пропуска в очередях стояли более 600 автомобилей.