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В Україні на митниці запрацювали всі сканери вантажних автомобілів

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 19:45
В Україні на митниці запрацювали всі сканери вантажних автомобілів
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Час перевірки вантажних автомобілів скоротиться до 10 хвилин

В Україні на митних пунктах заробили всі сканери вантажних автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, 13 січня заробив сканер на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Завдяки сканерів час перевірки вантажу скоротитися до 10 хвилин, а також дозволить викорінити корупцію на митниці.

"Це повинен викоренити корупцію на митниці. Сканування відбувається без участі співробітників - тому і час на перевірку вантажу скорочується. Наприклад, на пункті пропуску "Чоп" огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин. Сканери автоматично надсилають дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді", - написав Гончарук.

На даний момент сканери працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Рава-Руської, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубне.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що всі пункти пропуску на кордоні з Європейським союзом розвантажені. протягом останніх днів у пунктах пропуску на західній ділянці кордону фіксувалося прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку.

Також повідомлялося, що на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону. Сервісна зона повинна поліпшити умови перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних і побутових послуг для громадян.

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