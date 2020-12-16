ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине без света остаются 120 населенных пунктов

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области. Причиной отсутствия электричества стала непогода.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря - мокрый снег, порывы ветра, сработала система защиты линий электропередач. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в результате непогоды с 14 на 15 декабря оказались без света 234 населенных пункта в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Отметим, сегодня, 16 декабря, на востоке Украины ожидается снег с дождем, а на всей остальной территории будет наблюдаться пасмурная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +4, ночью ударят заморозки.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о тумане в западных, северных, центральных и Одесской областях 16 декабря. Также ожидается гололедица.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентрсветэлектричество