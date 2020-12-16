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Заморозки и мокрый снег в трех областях: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 16 декабря 2020 08:00
Заморозки и мокрый снег в трех областях: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 декабря, на востоке Украины ожидается снег с дождем, а на всей остальной территории будет наблюдаться пасмурная погода. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -3 до +4, а ночью ударят заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, мокрый снег сегодня ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Во всех остальных областях будет пасмурная, но сухая погода.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от 0 до +5, а ночью столбики термометров покажут -3 +1.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +2, а ночью от -2 до +1.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -1 +4 градуса, а ночью -3 +1.

Заморозки и мокрый снег в трех областях: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха как днем, так и ночью будет от -2 до +1.

Заморозки и мокрый снег в трех областях: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 16 декабря в Украине ожидается гололед и туман. Видимость при тумане составит до 500 метров.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

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