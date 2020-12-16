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В Україні без світла залишаються 120 населених пунктів

Україна, Середа 16 грудня 2020 09:02
В Україні без світла залишаються 120 населених пунктів
Фото: лінія електропередачі (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на ранок 16 грудня без світла залишаються 120 населених пунктів в Чернігівській області. Причиною відсутності електрики стала негода.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, в результаті ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня - мокрий сніг, пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач. У зв'язку з цим населені пункти були знеструмлені.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок негоди з 14 на 15 грудня опинилися без світла 234 населених пункти в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Зазначимо, сьогодні, 16 грудня, на сході України очікується сніг з дощем, а на решті території буде спостерігатися похмура погода. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +4, вночі вдарять заморозки.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про туман у західних, північних, центральних та Одеській областях 16 грудня. Також очікується ожеледиця.

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