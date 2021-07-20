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В Украине без света остались 75 населенных пунктов из-за непогоды

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Вторник 20 июля 2021 08:11
В Украине без света остались 75 населенных пунктов из-за непогоды Фото: в Украине без света остались 75 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине, по состоянию на 7 утра, без света остались 75 населенных пунктов. Там из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отключение света произошло в четырех областях: Киевская – 38, Сумская – 27, Черниговская – 6 и Житомирская – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы.

Напомним, вчера улицы Киева залило водой. Там образовался транспортный коллапс.

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