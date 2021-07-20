В Украине без света остались 75 населенных пунктов из-за непогоды
Фото: в Украине без света остались 75 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине, по состоянию на 7 утра, без света остались 75 населенных пунктов. Там из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отключение света произошло в четырех областях: Киевская – 38, Сумская – 27, Черниговская – 6 и Житомирская – 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы.
Напомним, вчера улицы Киева залило водой. Там образовался транспортный коллапс.