В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду
Фото: в Україні без світла залишилися 75 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні, станом на 7 ранку, без світла залишилися 75 населених пунктів. Там через ускладнення погодніх умов спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Відключення світла сталося у чотирьох областях: Київська – 38, Сумська – 27, Чернігівська – 6 та Житомирська – 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що у західних, південних та східних областях будуть дощі та грози.
Нагадаємо, вчора вулиці Києва залило водою. Там утворився транспортний колапс.