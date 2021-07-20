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В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду

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Вівторок 20 липня 2021 08:11
В Україні без світла залишилися 75 населених пунктів через негоду Фото: в Україні без світла залишилися 75 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні, станом на 7 ранку, без світла залишилися 75 населених пунктів. Там через ускладнення погодніх умов спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Відключення світла сталося у чотирьох областях: Київська – 38, Сумська – 27, Чернігівська – 6 та Житомирська – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що у західних, південних та східних областях будуть дощі та грози.

Нагадаємо, вчора вулиці Києва залило водою. Там утворився транспортний колапс.

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