Плато может затянуться: в Минздрав назвали причину

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Причиной может стать обманчивое ощущение безопасности

В Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Санврач отметил, что на данный момент Украина не преодалела коронавирусную инфекцию.

"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 8-9 мая. По его словам, с 11 мая ожидается уменьшение количества заболевших.

Отметим, в Украине второй день подряд фиксируют более полутысячи новых случаев COVID-19. Так, за 8 мая коронавирус подтвердили у 504 человек, днем ранее - 507. Всего в стране зарегистрировали более 14 тысяч случаев заражения.