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В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 136 962 человека

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 10:08
В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 136 962 человека Фото: за сутки вакцинировались от коронавируса 136 962 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 136 962 человека. Первую дозу получили 42 544 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки полностью иммунизированы - 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 355 540 человек, из них получили первую дозу - 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу - 74 человека.

В общей сложности проведены 27 274 636 прививок.

Напомним, Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID.

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