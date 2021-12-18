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В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини

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Київ, Субота 18 грудня 2021 10:08
В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини Фото: за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини. Першу дозу отримало 42 544 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу повністю імунізовані - 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу - 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу - 74 людини.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID.

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