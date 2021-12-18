В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини
Фото: за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу 136 962 людини. Першу дозу отримало 42 544 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу повністю імунізовані - 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу - 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу - 74 людини.
Загалом проведено 27 274 636 щеплень.