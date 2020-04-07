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В Днепропетровской области вспышку коронавируса зафиксировали в Первомайске

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 19:53
В Днепропетровской области вспышку коронавируса зафиксировали в Первомайске
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

Вокруг Первомайска установят дополнительные карантинные посты 

В городе Первомайск Днепропетровской области подтвердили 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что в связи со вспышкой коронавируса вокруг города будут установлены дополнительные карантинные посты.

“Решением областной комиссии по вопросам ТЕБНС установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 - в Первомайске произошло возгорание заболевания коронавируса”, - сообщили в облсовете.

Как отметили в Днепропетровском облсовете, вспышка произошла в связи с международной конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области увеличилось количество заболеваний коронавирусом до 26. Сообщалось, что за последние сутки подтведили 12 новых случаев заболевания.

Также сообщалось, что на время карантина в Украине Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. Въезд в Днепр будет ограничен с 8 апреля.

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