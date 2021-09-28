В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло вдвое. Заболели еще 6552 человека
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки выявили 6552 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Отметим, что вчера Минздрав сообщил о 3007 новых случаях заражения коронавирусом, а сегодня - вдвое больше.
За сутки:
- госпитализировали - 1288 человек;
- летальных случаев - 143;
- выздоровели - 2927 человек;
- протестовали методом ПЦР - 31 051 человек, методом ИФА - 9067 человек, экспресс-тестами - 25 694 человека.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 401 956 человек;
- выздоровели - 2 248 071 человека;
- летальных случаев - 55 863.