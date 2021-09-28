В Україні за добу кількість нових COVID-випадків зросла вдвічі. Захворіли ще 6552 людини
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 6552 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 3007 нових випадки зараження коронавірусом, а сьогодні - вдвічі більше.
За добу:
- госпіталізували - 1 288 осіб;
- летальних випадків - 143;
- одужали - 2 927 осіб;
- протестували методом ПЛР - 31 051 особа, методом ІФА - 9 067 осіб, експрес-тестами - 25 694 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 401 956 осіб;
- одужали - 2 248 071 особа;
- летальних випадків - 55 863.