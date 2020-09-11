В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: человеку измеряют температуру (ГПСУ)

По состоянию на 11 сентября в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились 3 144 человека. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране подтвердили 148 756 случаев COVID-19. Кроме того, 3076 человек умерли и около 66 тысяч человек выздоровели.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+404), Тернопольской области (+302), Одесской области (+283), Харьковской области (+280), Львовской области (+174).

Отметим, что сегодня в Украине выявили антирекорд, никогда в стране еще не было более 3 тысяч новых случаев COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу сентября - началу октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19. Он тогда сказал, что это загрузит больницы более чем на 80%.

Напомним, мэры Ивано-Франковска и Тернополя заявили о намерении подать в суд на Кабинет министров.

Позже к ним присоединился Черновицкий городской совет.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как украинские власти собираются бороться с антикарантинным бунтом городских глав.