В Україні за добу 3103 нових випадків COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за останню добу 3103 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражених у Харківській, Тернопільській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Загальне число заражених з початку пандемії становить 151 859. Побороли хворобу 68 346 осіб, з яких 1341 - за останні 24 години.

Померли від коронавірусу 3148 осіб, у тому числі 72 - за вчора.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+428), Харківській (292), Тернопільській (+280) та Одеській (+225) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі неконтрольованої ситуації з COVID-19 є ризик нестачі лікарів. Україна йде не за найкращим сценарієм.

Відзначимо, в Україні є 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 3 144 людини.