В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине зафиксировали 3 615 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 1 056 человек, летальных исходов - 76, выздоровевших - 1 310 человек.
За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.
Напомним, 8 сентября в Украине обнаружили 3663 новых случая коронавируса.