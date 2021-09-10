В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих 348 дітей та 61 медпрацівник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу госпіталізовані 1 056 людей, летальних випадків - 76, одужали – 1 310 людей.
За добу протестовали близько 60 тисяч людей різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людей.
Нагадаємо, 8 вересня в Україні виявили 3663 нових випадки коронавірусу.