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В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 08:18
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 3663 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 981 человека, летальных случаев - 61, выздоровели - 1546 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 306 939 человек;
  • выздоровели - 2 217 563 лица;
  • летальных случаев - 54 175.

Отметим, более трех тысяч заражений за сутки предыдущий раз было аж в мае. Количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая - тогда заболели 4606 человек.

Напомним, карантин в Украине планируют ужесточить уже с 13 сентября.

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В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
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