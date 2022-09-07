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В Украине существенно ухудшится погода: прогноз на завтра

Фото: в Украине ухудшится погода 8 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 8 сентября, в западных и южных областях Украины будет дождливо. При этом ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшой дождь. При этом днем в Карпатах прогнозируется умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер северный, а на юге - юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в северной части, восточных и большинстве центральных областей составит +2 +7 градусов. На остальной территории страны ночью +7 +12. Днем в Украине прогреется до +16 +21 градус, а на Закарпатье и в Одесской области +22 +27. В то же время на высокогорье Карпат ожидается +10 +15 градусов.

При этом ночью 8 сентября в северной части, восточной, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности грунта ожидаются заморозки 0 -5 градусов.

Погода в Киеве и области

Завтра будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +2 +7 градусов, а на поверхности почвы заморозки 0 -5. Днем температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.

В Киеве температура ночью составит +5 +7, а днем около +20 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько в Украине продлятся заморозки.

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Погода в Украине