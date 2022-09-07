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В Україні суттєво погіршиться погода: прогноз на завтра

Фото: в Україні погіршиться погода 8 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 8 вересня, в західних і південних областях України дощитиме. При цьому вночі очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях очікуються невеликий дощ. При цьому вдень у Карпатах прогнозується помірний дощ. На решті території без опадів.

Вітер північний, а на півдні - південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі у північній частині, східних та більшості центральних областей становитиме +2 +7 градусів. На решті території країни вночі +7 +12. Вдень в Україні прогріється до +16 +21 градус, а на Закарпатті та в Одеській області +22 +27. Водночас на високогір'ї Карпат очікується +10 +15 градусів.

При цьому вночі 8 вересня в північній частині, східній, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0 -5 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +2 +7 градусів, а на поверхні ґрунту заморозки 0 -5. Вдень температура коливатиметься від +16 до +21 градуса.

У Києві температура вночі становитиме +5 +7, а вдень близько +20 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, скільки в Україні триватимуть заморозки.

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