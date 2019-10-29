В Украине существенно похолодало

Погода в Украине 29 октября резко ухудшится, идут дожди и существенное похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем упадет до +7+10, ночью ожидается +2+5. Дожди будут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Переменная облачность и без осадков будет лишь в Черниговской, Сумской и Киевской областях, но там похолодает. Днем ожидается +7+9, ночью +2+5. Во всех других центральных, а также восточных областях дожди.

В центре страны днем температура воздуха опустится до +8+10, ночью ожидается +4+6. В восточных областях сравнительно теплее, днем +11+14, ночью +6+8. В Луганской и Запорожской области днем будет +13+15.

Югу страны накроют дожди. Днем температура воздуха ожидается +12+14, а ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +7+9, а ночью +3+5.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

Отметим, что в период с 28 по 29 октября 2019 года на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.