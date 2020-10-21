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В Украине судебный сбор хотят возвращать истцу в случае выигрыша дела

Автор: Юлия Струк

В Украине судебный сбор хотят возвращать истцу в случае удовлетворения иска. Соответствующий проект закона поддержал Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроект предусматривает, что судебный сбор будет возвращаться истцу в случае удовлетворения судом иска (его части) независимо от статуса истца (орган властных полномочий, субъект хозяйствования, физическое лицо и т.д.).

Ожидается, что таким образом в госбюджет только за 2018-2019 годы можно было бы вернуть более 1,1 млн гривен, потраченных на оплату судебного сбора.

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Данный документ был разработан по инициативе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла за основу законопроект №3424, которым предлагается отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

Следует отметить, что в настоящий момент в случае обжалования в суд постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17 гривен необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 гривен, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа.

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