ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні судовий збір хочуть повертати позивачу у випадку виграшу справи

Автор: Юлія Струк

В Україні судовий збір хочуть повертати позивачу у випадку задоволення позову. Відповідний проект закону підтримав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Законопроект передбачає, що судовий збір повертатиметься позивачу в разі задоволення судом позову (його частини) незалежно від статусу позивача (орган владних повноважень, суб’єкт господарювання, фізична особа тощо).

Очікується, що таким чином до держбюджету лише за 2018-2019 роки можна було б повернути понад 1,1 млн гривень, витрачених на оплату судового збору.

Популярні новини

Даний документ було розроблено за ініціативою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада ухвалила за основу законопроект №3424, яким пропонують скасувати судовий збір при оскарженні постанови про стягнення адміністративного штрафу.

За документ проголосували 315 парламентарів.

Слід зазначити, що станом на зараз у випадку оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 гривень необхідно буде спочатку сплатити судовий збір в розмірі 420,40 гривень, що майже в 25 разів перевищує суму самого штрафу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Українизаконопроектисксбор