В Украине за субботу вакцинировали от COVID почти 100 человек

В Украине от коронавируса вакцинировали уже более трех тысяч человек. За минувшие сутки, 27 февраля, прививку сделали 90 человек.

Об этом сообщает "Коронавирус.Инфо" в Telegram.

Отмечается, что в субботу вакцинация проходила в трех областях. В Донецкой области за сутки провели 50 прививок, в Луганской - 20 прививок; в Херсонской - 20 прививок.

С начала кампании по вакцинации привито 3141 человек.

Напомним, 24 февраля в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 тысяч доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

Кроме того, при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний необходим, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Отметим, что в Украине подтвердили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской и Винницкой областях.