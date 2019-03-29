В Украине в субботу наступает "день тишины", - ЦИК

В Украине в субботу, 30 марта, наступает "день тишины" накануне дня голосования на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК напомнили, что в этот день запрещены любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - сообщает ЦИК.

В Центральном избирательном комиссии также отметили, что законно проведенная избирательная кампания - "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны".

В пресс-службе сообщили, что никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет.

"Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса справедливых выборов, свободного и обдуманного голосования и честных результатов", - заявили в ЦИК.

Напомним, сегодня в Украине последний день агитации перед первым туром президентских выборов в Украине, который пройдет 31 марта. В соответствии с законодательством Украины, предвыборная агитация заканчивается в полночь последнего пятницы перед днем выборов.

Отметим, что президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия допустила к выборам 44 кандидата, однако к 7 марта пять человек добровольно отказались от участия в выборах. Таким образом, в бюллетенях будут фамилии 39 кандидатов.