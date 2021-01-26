В Украине стартует регистрация на ВНО: названа дата

В Украине регистрация на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в понедельник, 1 февраля. Она продлится до 5 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.
Напомним, 5 января в стране стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание в 2021 году.
Кроме того, в Украине в 2021 году могут ввести премии для участников ВНО. Нардепы могут рассмотреть законопроект о введении премий на этой или следующей пленарной неделе.