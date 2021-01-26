В Україні стартує реєстрація на ЗНО: названа дата

В Україні реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у понеділок, 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Наголошується, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час і місце проведення тестувань.

Тестування ЗНО пройдуть за таким графіком:

21 травня - хімія;

24 травня - іспанська, німецька, французька мови;

25 травня - англійська мова;

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня - українська мова, українська мова та література;

4 червня - історія України;

7 червня - фізика;

10 червня - біологія;

15 червня - географія.

Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовним. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з п'яти предметів.

Нагадаємо, 5 січня в країні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.

Крім того, в Україні у 2021 році можуть ввести премії для учасників ЗНО. Нардепи можуть розглянути законопроект про запровадження премій на цьому або наступному пленарному тижні.