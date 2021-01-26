В Україні стартує реєстрація на ЗНО: названа дата

В Україні реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у понеділок, 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
Наголошується, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час і місце проведення тестувань.
Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовним. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з п'яти предметів.
Нагадаємо, 5 січня в країні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.
Крім того, в Україні у 2021 році можуть ввести премії для учасників ЗНО. Нардепи можуть розглянути законопроект про запровадження премій на цьому або наступному пленарному тижні.