В Украине стартует кампания вакцинации детей от полиомиелита: в Минздраве назвали дату
В Украине начинается кампания вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет от полиомиелита. Прививки начнут делать с 1 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
"С 1 февраля в Украине стартует кампания прививки от полиомиелита детей до 6 лет, не получивших необходимого количества доз в соответствии с Национальным календарем прививок", - написал в Facebook Кузин.
Главный санврач уточнил, что речь идет о детях с 6 месяцев. По его словам, это первый этап реакции на выявленный у 20 детей из Ровенской и Закарпатской областей полиомиелит. Он будет продолжаться три недели.
Кузин добавил, что в Украине по состоянию на 1 декабря прошлого года только 73,3% детей в возрасте до 1 года получили все необходимые три дозы прививок от полиомиелита. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, этот показатель должен составлять не менее 95%.
Наилучшая ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита отмечается в Киеве (89,6%), Сумской (87,6%) и Черкасской (87,2%) областях. Наихудшая - в Закарпатской (60,8%), Ивано-Франковской (62,7%) и Херсонской (64,5%).
Кузин отметил, что кампания вакцинации от полиомиелита пройдет в два этапа:
- первый охватывает детей до 6 лет, не получивших всех необходимых прививок - их в Украине около 140 тысяч;
- второй начнется весной.
Напомним, 24 января в Украине подтвердили второй случай полиомиелита 2 типа. Заболевание обнаружили у двухлетнего мальчика из Закарпатской области.
Отметим, случаи заболевания полиомиелитом в Украине начали фиксировать осенью прошлого года.