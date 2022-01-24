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В Украине стартует кампания вакцинации детей от полиомиелита: в Минздраве назвали дату

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Киев, Понедельник 24 января 2022 18:57
В Украине стартует кампания вакцинации детей от полиомиелита: в Минздраве назвали дату Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине начинается кампания вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет от полиомиелита. Прививки начнут делать с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"С 1 февраля в Украине стартует кампания прививки от полиомиелита детей до 6 лет, не получивших необходимого количества доз в соответствии с Национальным календарем прививок", - написал в Facebook Кузин.

Главный санврач уточнил, что речь идет о детях с 6 месяцев. По его словам, это первый этап реакции на выявленный у 20 детей из Ровенской и Закарпатской областей полиомиелит. Он будет продолжаться три недели.

Кузин добавил, что в Украине по состоянию на 1 декабря прошлого года только 73,3% детей в возрасте до 1 года получили все необходимые три дозы прививок от полиомиелита. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, этот показатель должен составлять не менее 95%.

Наилучшая ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита отмечается в Киеве (89,6%), Сумской (87,6%) и Черкасской (87,2%) областях. Наихудшая - в Закарпатской (60,8%), Ивано-Франковской (62,7%) и Херсонской (64,5%).

Кузин отметил, что кампания вакцинации от полиомиелита пройдет в два этапа:

  • первый охватывает детей до 6 лет, не получивших всех необходимых прививок - их в Украине около 140 тысяч;
  • второй начнется весной.

Напомним, 24 января в Украине подтвердили второй случай полиомиелита 2 типа. Заболевание обнаружили у двухлетнего мальчика из Закарпатской области.

Отметим, случаи заболевания полиомиелитом в Украине начали фиксировать осенью прошлого года.

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