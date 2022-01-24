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В Украине зафиксировали второй случай полиомиелита. Заболел двухлетний мальчик

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Закарпатье, Понедельник 24 января 2022 15:51
В Украине зафиксировали второй случай полиомиелита. Заболел двухлетний мальчик Фото: у двухлетнего ребенка обнаружили полиомиелит (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине подтвердили второй случай полиомиелита 2 типа. Болезнь обнаружили у двухлетнего мальчика из Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Полиовирус типа 2 (VDPV-2) 24 января подтвердила Региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки (Финляндия). Обнаружили его при исследовании образца двухлетнего ребенка из Украины.

Симптомы заболевания появились у мальчика 13 декабря во время пребывания в больнице Львова из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности).

"По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер нет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции продолжается.

Отметим, что это уже второй подтвержденный случай полиомиелита 2 типа в Украине. Болезнь обнаружили у 17-месячной девочки из Ровенской области. Ребенок также был невакцинирован из-за отказа родителей.

Напомним, в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит.

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