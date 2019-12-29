В Украине стартовали первые местные выборы в шести ОТО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Голосование продлится до 20:00

В воскресенье, 29 декабря, в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, голосование продлится до 20:00 и состоится на 55 избирательных участках.

В частности, выборы состоятся в Днепропетровской области (в трех ОТО), во Львовской области (в одной ОТО), в Сумской области (в одной ОТО) и в Черновицкой области (в одной ОТО).

"В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тысяч избирателей", - отметили в ЦИК.

Напомним, 22 декабря состоялись выборы в 86 об'объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят первые местные выборы. Всего для проведения первых местных выборов в ОТО были образованы 119 территориальных избирательных комиссий. Все участки были взяты под круглосуточную охрану.

Кроме того, в некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.