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В Україні стартували перші місцеві вибори у шести ОТГ

Новини » Політика     29.12.2019 - 09:22
В Україні стартували перші місцеві вибори у шести ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Голосування триватиме до 20:00

У неділю, 29 грудня, у шести об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) у чотирьох областях України розпочались перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресс-службу Центральної виборчої комісії.

Як зазначається, голосування триватиме до 20:00 і відбудеться на 55 виборчих дільницях.

Зокрема, вибори відбудуться у Дніпропетровській області (в трьох ОТГ), у Львівській області (в одній ОТГ), у Сумській області (в одній ОТГ) та у Чернівецькій області (в одній ОТГ).

"Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисяч виборців", - зазначили у ЦВК.

Нагадаємо, 22 грудня відбулися вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять перші місцеві вибори. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТО були утворені 119 територіальних виборчих комісій. Усі ділянки були взяті під цілодобову охорону.

Крім того, у деяких ОТГ організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

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