В Украине стартовала "вторая волна" заключения договоров с медучреждениями

Срок подачи заявлений заканчивается 3 августа

Национальная служба здоровья (НСЗУ) 25 июля, объявила о начале "второй волны" подписание договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Как сообщается, с 25 июля по 3 августа медучреждения могут подать заявления о заключении договоров с Нацслужбой здоровья.

Таким образом, они смогут получать плату за медицинские услуги по принципу "деньги идут за пациентом".

Отмечается, что срок подачи заявлений заканчивается в 18:00 3 августа.

Договоры между НСЗУ и медучреждениями, которые выполнили все условия, будет подписано до 15 августа.

Ранее сообщалось, что 152 медицинских учреждения, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ), получили на свои счета первые средства - всего 244 миллиона гривен.

Кроме того, в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщала, что НСЗУ подписывает договоры с частными клиниками и врачами-ФОП.

По словам Супрун, 12 частных клиник и врачей-ФОП, с которыми НСЗУ заключила договоры, будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники.