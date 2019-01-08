В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация продлится с 8 по 31 января

В Украине сегодня, 8 января 2019 года стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как отмечается, зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно до 31 января 2019 года на сайте регионального центра оценивания качества образования.

В день проведения тестирования участник может сдать тест по одному предмету. Так, 16 марта пройдет пробное ВНО по украинскому языку и литературе, а 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Сообщается, что участие в пробном ВНО является платной услугой, стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, ранее сообщалось, что ВНО в Украине пройдет с 20 мая по 12 июля. Выпускникам старшей школы тесты будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации.

Отметим, в декабре 2018 года вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год. В частности, с 2019 года изменили сроки проведения творческих конкурсов, которые будут проходить с 1 до 10 июля - до начала подачи заявлений.