В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

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Реєстрація триватиме з 8 до 31 січня

В Україні сьогодні, 8 січня 2019 року стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як зазначається, зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна до 31 січня 2019 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення тестування учасник може скласти тест з одного предмета. Так, 16 березня пройде пробне ЗНО з української мови і літератури, а 23 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Повідомляється, що участь у пробному ЗНО є платною послугою, вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗНО в Україні пройде з 20 травня по 12 липня. Випускникам старшої школи здані тести будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації.

Зазначимо, у грудні 2018 року набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. Зокрема, з 2019 року змінили строки проведення творчих конкурсів, які відбуватимуться з 1 до 10 липня - до початку подання заяв.