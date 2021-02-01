В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО: что необходимо знать

В понедельник, 1 февраля 2021 года, началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. Она пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом сообщает правительственный портал.

Регистрация на ВНО продлится до 5 марта.

"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - указано в сообщении.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно:

правильно выбрать категорию лица;

создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;

подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

В комплекте регистрационных документов должны быть:

оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заверенная копия паспорта гражданина Украины;

заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Указано, что до 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, на которых будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Напомним, ранее Верховная рада одобрила за основу и в целом проект постановления №4559 о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Кроме того, в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления №4563.