В Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО: що необхідно знати

У понеділок, 1 лютого 2021 року, розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Вона відбудеться з 21 травня до 15 червня.

Про це повідомляє урядовий портал.

Реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня.

"Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із 5-ти навчальних предметів. Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти", - вказано у повідомленні.

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:

правильно обрати категорію особи;

створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу "Зареєструватися" на сайті УЦОЯО;

підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію у закладі освіти, або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

У комплекті реєстраційних документів має бути:

оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";

засвідчена копія паспорта громадянина України;

засвідчена копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Вказано, що до 30 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, на яких буде зазначений час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:

21 травня - хімія;

24 травня - іспанська, німецька, французька мови;

25 травня - англійська мова;

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня - українська мова, українська мова і література;

4 червня - історія України;

7 червня - фізика;

10 червня - біологія;

15 червня - географія.

Результати ЗНО розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила за основу і в цілому проект постанови №4559 про премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступають до українських вишів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

Крім того, в Україні хочуть ввести стипендії студентам, які склали ЗНО на 200 балів. У Раді зареєстрований відповідний проект постанови №4563.