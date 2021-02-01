В Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО: що необхідно знати

У понеділок, 1 лютого 2021 року, розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Вона відбудеться з 21 травня до 15 червня.
Про це повідомляє урядовий портал.
Реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня.
"Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із 5-ти навчальних предметів. Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти", - вказано у повідомленні.
Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:
У комплекті реєстраційних документів має бути:
Вказано, що до 30 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, на яких буде зазначений час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:
Результати ЗНО розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.
Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила за основу і в цілому проект постанови №4559 про премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступають до українських вишів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.
Крім того, в Україні хочуть ввести стипендії студентам, які склали ЗНО на 200 балів. У Раді зареєстрований відповідний проект постанови №4563.