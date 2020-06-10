ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине стартовал новый этап смягчения карантина: что заработало

Новости » Общество     10.06.2020 - 09:02
В Украине стартовал новый этап смягчения карантина: что заработало
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, и два КПВВ на Донбассе

Сегодня в Украине начался новый этап выхода страны из карантина. Возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, и два КПВВ на Донбассе.

Такое решение принял Кабинет министров

Как сообщается, Украина сегодня возобновила работу пропускных пунктов на Донбассе. В частности, это два КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Таким образом через первый можно будет пройти пешком, а второй будет осуществлять пропуск с 11:00 до 14:00.

Чтобы пересечь линию разграничения, необходимо быть в защитной маске, придерживаться социальной дистанции, пройти температурный скрининг и предоставить согласие на самоизоляцию, с использованием электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

Кроме того, согласно установленным правилам в Министерстве здравоохранения возобновили свою работу базы отдыха и санатории. Они заработали в областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Отметим, Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Следующим показателем является инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.

Напомним, Украина частично сняла карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты с 5 июня выполняются внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки заразились еще 525 человек и 357 выздоровели.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Украинакарантинобласти
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь