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В Україні стартував новий етап пом'якшення карантину: що запрацювало

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 09:02
В Україні стартував новий етап пом'якшення карантину: що запрацювало
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Відновили роботу бази відпочинку та санаторії, установи культури, та два КПВВ на Донбасі

Від сьогодні в Україні розпочався новий етап виходу країни з карантину. Відновили роботу бази відпочинку та санаторії, установи культури, та два КПВВ на Донбасі.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів

Як повідомляється, Україна від сьогодні відновили роботу пропускних пунктів на Донбасі. Зокрема, це два КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка". Таким чином через перший можна буде пройти пішки, а другий буде здійснювати пропуск з 11:00 до 14:00.

Щоб перетнути лінію розмежування, необхідно бути в захисній масці, дотримуватись соціальної дистанції, пройти температурний скринінг та надати згоду на самоізоляцію, з використанням електронного сервісу "Дій будинку" або обсервації.

Крім того, відповідно до встановлених правил у Міністерстві охорони здоров'я відновили свою роботу бази відпочинку та санаторії. Вони запрацювали у областях, які відповідають необхідним показниками для переходу на наступний етап пом'якшення карантину.

Зазначимо, МОЗ визначає умови для пом'якшення карантину за трьома показниками. Так, одним з них є дані середньої кількості ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Наступним показником є інцидентність - кількість хворих, знову захворілих людей за останні 7 днів на 100 тис. населення. А також завантаженість ліжок в лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою, яка не повинна бути більше 50%.

Нагадаємо, Україна частково зняла карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти, з 5 червня виконуються внутрішні рейси, запуск міжнародних очікується після 15 числа.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що Львівська область не готова до ослаблення карантину через велике число нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.

Крім того, в Україні за минулу добу заразились ще 525 людей та 357 людей одужали.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Українакарантинобласти
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