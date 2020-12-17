В Україні стане простіше отримати пільги та субсидії на оплату комуналки

Фото: платіжки і житлові субсидії (РБК-Україна)

Кабінет міністрів спростив порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомило Міністерство соціальної політики.

Зокрема, тепер розраховувати на отримання субсидії зможуть ті домогосподарства, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном. Навіть якщо українці працюють у тих країнах, з якими не укладені договори про соціальне забезпечення, або які перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вони зможуть претендувати на отримання субсидії.

Крім того, отримати житлову субсидію на загальних підставах зможуть особи, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії. Зокрема, це відноситься до випадків успадкування.

Крім того, таке право матимуть осіб, які не мають доходів і звільнені від сплати єдиного соцвнеску. До цього житлова субсидія їм могла призначатися тільки за рішенням комісії.

Крім цього, Кабмін розширив перелік каналів інформаційного взаємодії між "Ощадбанком" і одержувачами пільг та житлових субсидій шляхом використання месенджерів.

І на додаток до всього уряд встановив порядок повернення надмірно (помилково) сплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Раніше РБК-Україна писало про те, що отримувачів субсидій чекають нові перевірки.

Причому Міністерство фінансів підготувало Методику верифікації житлових субсидій. Зараз проект наказу направлено на погодження профспілок.