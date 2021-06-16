В Украине запустят Реестр квалификаций: для чего он необходим
В Украине заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров. С помощью Реестра квалификаций работодатели в открытом доступе смогут проверять подлинность документов о наличии квалификации работников.
Кабинет министров на своем заседании принял соответствующее постановление "Об утверждении положения о Реестре квалификаций". Его разработало Национальное агентство квалификаций.
Указано, что квалифцентры будут оценивать результаты обучения лиц, полученные путем неформального обучения или информального образования, присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.
Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк пояснил, что на первом этапе в Реестре будет:
- информация об аккредитованных квалификационные центры,
- документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку,
- перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку,
- учет экспертов по аккредитации квалификационных центров,
- информация о квалификациях.
"HR департаментам больше не нужно будет искать на разных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить на едином ресурсе", - подчеркнул Баланюк.
Он сообщил, что каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустроиться, может зайти на сайт Реестра и получить необходимую информацию.
В Национальном агентстве квалификаций сообщили, что в конце 2020 года Реестр квалификаций запустили в Beta-версии, и теперь он готов для полноценной работы.
Напомним, в Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4147.
Как писало РБК-Украина, Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №4669 за основу.