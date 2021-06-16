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В Украине запустят Реестр квалификаций: для чего он необходим

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 16:48
В Украине запустят Реестр квалификаций: для чего он необходим Фото: глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк (facebook.com Yurij Balanyuk)
Автор: Юлия Струк

В Украине заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров. С помощью Реестра квалификаций работодатели в открытом доступе смогут проверять подлинность документов о наличии квалификации работников.

Об этом сообщает правительственный портал.

Кабинет министров на своем заседании принял соответствующее постановление "Об утверждении положения о Реестре квалификаций". Его разработало Национальное агентство квалификаций.

Указано, что квалифцентры будут оценивать результаты обучения лиц, полученные путем неформального обучения или информального образования, присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк пояснил, что на первом этапе в Реестре будет:

  • информация об аккредитованных квалификационные центры,
  • документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку,
  • перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку,
  • учет экспертов по аккредитации квалификационных центров,
  • информация о квалификациях.

"HR департаментам больше не нужно будет искать на разных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить на едином ресурсе", - подчеркнул Баланюк.

Он сообщил, что каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустроиться, может зайти на сайт Реестра и получить необходимую информацию.

В Национальном агентстве квалификаций сообщили, что в конце 2020 года Реестр квалификаций запустили в Beta-версии, и теперь он готов для полноценной работы.

Напомним, в Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4147.

Как писало РБК-Украина, Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №4669 за основу.

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