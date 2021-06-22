В Україні створюють мережу кваліфікаційних центрів: для чого вони потрібні

В Україні створюється мережа кваліфікаційних центрів. Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства освіти і науки про Типове положення про кваліфікаційний центр.

Дане положення визначає основні завдання, функції, права та обов’язки кваліфікаційного центру.

Такі центри, аби набути право видавати сертифікати, які підтверджують професійну кваліфікацію, повинні бути акредитовані Нацагентством кваліфікацій.

Центри створюватимуть роботодавці, заклади освіти, професійні асоціації, інші зацікавлені суб’єкти.

"Вони будуть здійснювати оцінювання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформального навчання чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій, а також здійснювати визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах", - сказано у повідомленні.

Формування такої мережі передбачене Концепцією реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, ухваленою Кабінетом міністрів у 2020 році.

"Відтепер для того, аби працювати електромонтером, кухарем, кранівником, слюсарем, токарем абощо, не потрібно обов’язково навчатися у закладі освіти. Неважливо, де людина навчилася. Чи це було в закладі освіти, чи в YouTube, чи працюючи в Польщі, або відвідуючи курси. Важливо, щоб людина володіла необхідними вміннями і компетентностями", - зазначив глава НАК Юрій Баланюк.

Він пояснив, що людина, котра має бажання підтвердити свою кваліфікацію, повинна звернутися до такого центру, пройти практичне і теоретичне оцінювання. У разі успішного проходження вона отримає сертифікат, який даватиме право на офіційне працевлаштування та допуск до певних видів робіт.

У Нацагентстві кваліфікацій додали, що найближчим часом буде підготовлений ще один важливий документ - порядок акредитації кваліфікаційних центрів.

"Тоді система визнання результатів інформального й неформального навчання запрацює повноцінно", - вказано у повідомленні.