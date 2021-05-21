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В Украине создадут Нацсовет по вопросам молодежи: завтра закон вступит в силу

Новина українською →
Украина, Пятница 21 мая 2021 15:43
В Украине создадут Нацсовет по вопросам молодежи: завтра закон вступит в силу Фото: завтра вступит в силу закон об основах молодежной политики (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Закон "Об основных принципах молодежной политики" в субботу, 22 мая, вступит в силу. Этот документ предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года.

Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет, однако от этой нормы решили отказаться при подготовке ко второму чтению.

Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий:

  • изучает состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
  • участвует в подготовке, рассматривает и вносит предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
  • заслушивает и оценивает информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
  • взаимодействует с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
  • ежегодно готовит отчет о своей деятельности и передает его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

Напомним, ранее законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3718.

Отметим, в первом чтении Рада приняла этот закон в конце июля прошлого года.

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