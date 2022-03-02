В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, - ОП

В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Ссылки на страницы Координационного штаба в соцсетях
https://www.facebook.com/koordinateshtab/
Как будет работать штаб:
Друзья, мы работаем для того, чтобы координировать запросы о помощи и предложения о помощи от всех желающих, включая бизнес, организации и частные лица, проживающие как в Украине, так и за рубежом.
С нами связаться просто:
По этому адресу направляем запросы о помощи и указываем, что у вас произошло и населенный пункт:
Kosenko.msp@gmail.com
Сюда стоит писать предложения помощи представителям бизнеса и находящимся в Украине частным лицам:
koord.shtab.2022@gmail.com
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