UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, - ОП

Автор: Анна Шиканова

В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Ссылки на страницы Координационного штаба в соцсетях

https://www.facebook.com/koordinateshtab/

https://t.me/koordinateshtab

Как будет работать штаб:

Друзья, мы работаем для того, чтобы координировать запросы о помощи и предложения о помощи от всех желающих, включая бизнес, организации и частные лица, проживающие как в Украине, так и за рубежом.

С нами связаться просто:

По этому адресу направляем запросы о помощи и указываем, что у вас произошло и населенный пункт:

Kosenko.msp@gmail.com

Сюда стоит писать предложения помощи представителям бизнеса и находящимся в Украине частным лицам:

koord.shtab.2022@gmail.com

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Арахамия подтвердил новый раунд переговоров.

Все оперативные новости о том, что происходит в Украине, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПрезидентВойна России против Украины