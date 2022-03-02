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В Україні створено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, - ОП

Автор: Анна Шиканова

В Україні створено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Посилання на сторінки координаційного штабу в соцмережах

https://www.facebook.com/koordinateshtab/

https://t.me/koordinateshtab

Як працюватиме штаб:

Друзі, ми працюємо для того, щоб координувати запити про допомогу та пропозиції про допомогу від усіх бажаючих, включаючи бізнес, організації та приватні особи, які проживають як в Україні, так і за кордоном.

З нами зв'язатися просто:

За цією адресою направляємо запити про допомогу і вказуємо, що у вас сталося і населений пункт:

Kosenko.msp@gmail.com

Сюди варто писати пропозиції допомоги представникам бізнесу та приватним особам, які перебувають в Україні:

koord.shtab.2022@gmail.com

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