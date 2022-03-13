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В Украине создали фонды для восстановления страны: как им можно помочь

Автор: Константин Широкун

В Украине заработали четыре фонда восстановления экономики после войны, средства из них будут использовать в зависимости от специализации: на бизнес, инфраструктуру и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономическую правду.

Правительство призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с Россией. Вырученные средства будут использованы в зависимости от специализации фонда.

Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов восстановления (реквизиты по ссылкам в названиях) в гривнах, долларах США и евро. Средства будут собирать по следующим направлениям:

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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