В Україні створили фонди для відновлення країни: як їм можна допомогти

В Україні заробили чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них будуть використовувати в залежності від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру і т. д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Економічну правду .

Уряд закликає міжнародних партнерів, інвесторів, Громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з Росією. Виручені кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду.

Перевести фінансову допомогу можна на офіційні рахунки фондів відновлення (реквізити за посиланнями в назвах) в гривнях, доларах США і євро. Кошти збиратимуть за наступними напрямками: