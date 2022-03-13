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В Україні створили фонди для відновлення країни: як їм можна допомогти

Автор: Константин Широкун

В Україні заробили чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них будуть використовувати в залежності від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру і т. д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Економічну правду.

Уряд закликає міжнародних партнерів, інвесторів, Громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з Росією. Виручені кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду.

Перевести фінансову допомогу можна на офіційні рахунки фондів відновлення (реквізити за посиланнями в назвах) в гривнях, доларах США і євро. Кошти збиратимуть за наступними напрямками:

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