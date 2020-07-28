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В Украине создадут центр для обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

Вторник 28 июля 2020 14:23
В Украине создадут центр для обновления Соглашения об ассоциации с ЕС
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

В текущем году появилась возможность вместе с ЕС сделать обзор эффективности выполнения Соглашения об ассоциации

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции создаст аналитический центр, который будет работать над обновлением Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Для правильной систематизации процесса в состав центра войдут советники вице-премьера.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Ожидаемое обновление Соглашения об ассоциации - это обновление торговых так называемых тарифных и нетарифных параметров, касающихся увеличения объемов беспошлинного или безквотного импорта на рынок ЕС", - заявила Стефанишина.

Она отметила, в 2020 году появилась возможность вместе с ЕС сделать обзор эффективности выполнения Соглашения.

"Такую возможность предоставляет 481 статья соглашения... Конечно, все министерства и органы будут к этому привлечены. Для того чтобы правильно систематизировать этот процесс в Офисе вице-премьер-министра создается аналитический центр группы моих советников", - заявила Стефанишина.

Напомним, Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре.

Кроме того, министр экономики Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина заявил, что официальные переговоры о пересмотре соглашения об ассоциации с ЕС начнутся в январе 2021 года.

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