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В Україні створять центр для оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Вівторок 28 липня 2020 14:23
В Україні створять центр для оновлення Угоди про асоціацію з ЄС
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

У поточному році з'явилася можливість разом з ЄС зробити огляд ефективності виконання Угоди про асоціацію

Офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції створить аналітичний центр, який буде працювати над оновленням Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Для правильної систематизації процесу до складу центру увійдуть радники віце-прем'єра.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Очікуване оновлення Угоди про асоціацію - це оновлення торгових так званих тарифних і нетарифних параметрів, що стосуються збільшення обсягів безмитного або безквотного імпорту на ринок ЄС", - заявила Стефанишина.

Вона зазначила, у 2020 році з'явилася можливість разом з ЄС зробити огляд ефективності виконання Угоди.

"Таку можливість надає 481 стаття угоди... Звичайно, всі міністерства і органи будуть до цього залучені. Для того щоб правильно систематизувати цей процес в Офісі віце-прем'єр-міністра створюється аналітичний центр групи моїх радників", - заявила Стефанишина.

Нагадаємо, Україна хоче оновити угоду про асоціацію з ЄС на саміті в жовтні.

Крім того, міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що офіційні переговори про перегляд угоди про асоціацію з ЄС почнуться в січні 2021 року.

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