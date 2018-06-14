В Украине создадут систему с информацией о погоде, состоянии воздуха, воды и климатических изменениях

Эти данные будут открыты и доступны для всех украинцев

Министерство экологии и природных ресурсов и Украинский гидрометеорологический центр подписали меморандум об обмене данными. Документ о сотрудничестве и взаимодействии подписали заместитель министра экологии и природных ресурсов Николай Кузьо и директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида во время презентации концепции общегосударственной автоматизированной системы "Открытая окружающая среда", говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

Как отмечается, в Украине до сих пор не было единой стандартизированной системы, которая бы отражала в удобный для пользователей способ все данные относительно состояния окружающей среды, погодных и климатических изменений.

"К сожалению, до последнего времени использование и обобщение собранной "Укргидрометцентром" информации было затруднено. На самом деле, эти данные являются чрезвычайно важными для анализа состояния окружающей среды. В дальнейшем они станут открытыми в рамках автоматизированной системы "Открытая окружающая среда", - отметил Кузьо.

Также сообщается, что уже в ближайшее время Минприроды и Укргидрометцентр начнет сотрудничество по передаче данных.

По словам Кузьо, подписанный меморандум становится основой для углубления сотрудничества между государственными органами по модернизации сети сбора данных об окружающей среде и ускорит имплементацию директив Европейского Союза.

"Эта информация будет открыта и доступна для всех. Ею сможет воспользоваться каждый. В частности, органы государственной власти для выполнения своих задач", - резюмировал Кузьо.

Напомним, ранее представители ГСЧС и ОБСЕ обсудили вопрос о контроле аварий, связанных с опасными веществами.