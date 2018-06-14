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В Україні cтворять систему з інформацією про погоду, стан повітря, води та кліматичні зміни

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 14:54
Фото: Микола Кузьо (УНІАН)
Фото: Микола Кузьо (УНІАН)

Ці данні будуть відкриті і доступні для всіх українців

Міністерство екології та природних ресурсів та Український гідрометеорологічний центр підписали меморандум про обмін даними. Документ про співпрацю та взаємодію підписали заступник міністра екології та природних ресурсів Микола Кузьо та директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда під час презентації концепції загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля", йдеться у повідомленні прес-служби Мінекології.

Як зазначається, в Україні досі не було єдиної стандартизованої системи, яка б відображала у зручний для користувачів спосіб всі дані щодо стану довкілля, погодних та  кліматичних змін.

"На жаль, до останнього часу використання та узагальнення зібраної "Укргідрометцентром" інформації було ускладнене.  Насправді ці дані є надзвичайно важливими для аналізу стану довкілля. У подальшому вони стануть відкритими в рамках автоматизованої системи "Відкрите довкілля", - зазначив Кузьо.

Також повідомляється, що вже найближчим часом Мінприроди та Укргідрометцентр  розпочне співпрацю щодо передачі даних.

За словами Кузьо, підписаний меморандум  стає основою для поглиблення співпраці між державними органами у модернізації мережі збору даних про довкілля та пришвидшить імплементацію директив Європейського Союзу.

"Ця інформація буде відкрита і доступна для всіх. Нею зможе скористатися кожен. Зокрема, органи державної влади для виконання своїх завдань", - резюмував Кузьо.  

Нагадаємо, раніше представники ДСНС та ОБСЄ обговорили питання щодо контролю аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами.

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Теги публікації: Гідрометцентр, меморандум, Минэкологии, климат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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